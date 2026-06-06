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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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06.06.2026 16:03:00
Europäische Verleger verklagen Google auf 640 Millionen Euro
Die Medienhäuser beziehen sich auf eine Strafe für Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht im Anzeigenmarkt, die Google von der EU auferlegt wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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