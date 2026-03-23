Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
23.03.2026 16:41:00
Europäische VR-Brille Lynx-R2 vor dem Aus: Start-up droht Abwicklung
Die offene VR-Brille Lynx-R2 könnte nie erscheinen. Ein französisches Gericht hat wegen Zahlungsunfähigkeit die Liquidation des Start-ups angeordnet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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