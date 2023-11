Europäischer Automarkt wächst weiter

Frankfurt (Reuters) - Der Höhenflug am europäischen Automarkt hält an.

Der Herstellerverband ACEA teilte am Dienstag mit, im Vorjahresvergleich seien die Neuzulassungen im Oktober um 14,6 Prozent auf 855.484 Stück angestiegen - der 15. Wachstumsmonat in Folge. Von den großen Märkten hätten Frankreich mit plus 21,9 Prozent, Italien mit plus 20 Prozent und Spanien mit plus 18,1 Prozent zweistellige Zuwächse erreicht, nur Deutschland wuchs mit 4,9 Prozent schwächer. Im bisherigen Jahresverlauf lag der europaweite Absatz mit fast neun Millionen Einheiten um 16,7 Prozent über dem Vergleichswert.

