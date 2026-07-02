Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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02.07.2026 11:32:00

Europäischer Gerichtshof bestätigt Milliardenbuße gegen Google

Eigene Apps als Standard: Google hat nach Ansicht des EuGH seine Marktmacht gegenüber Herstellern von Android-Smartphones ausgenutzt. Der Konzern muss nun zahlen, hat seine Praktiken aber bereits geändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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