Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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02.07.2026 11:32:00
Europäischer Gerichtshof bestätigt Milliardenbuße gegen Google
Eigene Apps als Standard: Google hat nach Ansicht des EuGH seine Marktmacht gegenüber Herstellern von Android-Smartphones ausgenutzt. Der Konzern muss nun zahlen, hat seine Praktiken aber bereits geändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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