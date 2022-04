Europäischer IT- und Business-Services-Markt mit gutem Start in das Jahr 2022, so der ISG Index™

Der europäische Markt für IT- und Business-Services hat das Jahr 2022 mit einem schnellen Start begonnen und im ersten Quartal eine Rekordnachfrage nach cloud-basierten Dienstleistungen sowie eine fortgesetzte Dynamik bei Managed Services verzeichnet. Dies geht aus dem jüngsten Bericht zur aktuellen Branchensituation hervor, den die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, herausgegeben hat.

Der EMEA ISG Index™ misst kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragsvolumen (ACV) ab 5 Mio. USD. Für den Gesamtmarkt ist darin erstmals in einem Quartal ein ACV-Wert von über 7,0 Mrd. USD ausgewiesen, und zwar ein Rekord von 7,5 Mrd. USD, was einer Steigerung von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 8 Prozent gegenüber dem vorangegangenen vierten Quartal entspricht.

"Der europäische Gesamtmarkt wächst stetig weiter, da die Nachfrage nach cloud-basierten Dienstleistungen in der Region nun den Rest der Welt einholt", erklärte Steve Hall, President von ISG EMEA. "Gegen Ende des vergangenen Jahres verlangsamte sich das Wachstum, hat sich seitdem jedoch wieder auf das Niveau erholt, das wir in der ersten Jahreshälfte 2021 beobachtet haben."

Die regionale Nachfrage nach cloud-basierten Dienstleistungen (XaaS) gewinnt weiter an Fahrt. Das Vertragsvolumen nahm um 44 Prozent zu und stieg im ersten Quartal auf eine Rekordhöhe von 3,9 Mrd. USD. Damit macht es nun 51 Prozent des Gesamtmarktes aus, was der höchste bisher verzeichnete Anteil ist. Im dritten Quartal in Folge wurde in der Region ein XaaS-Wachstum von mehr als 40 Prozent beobachtet.

Im XaaS-Segment schnellte das Vertragsvolumen bei Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) in dem Quartal um 58 Prozent auf eine Rekordhöhe von 2,9 Mrd. USD. Software-as-a-Service (SaaS) legte um 15 Prozent auf 1 Mrd. USD zu, lag damit jedoch um 2 Prozent unter einem Rekordwert für das vierte Quartal.

Das Vertragsvolumen für Managed Services stieg indessen um 3 Prozent auf 3,7 Mrd. USD. Dieses Segment übertraf damit im sechsten Quartal in Folge einen ACV-Wert von 3,4 Mrd. USD und verzeichnete damit den längsten Zeitraum mit so anhaltend hoher Nachfrage, der je vom ISG Index verzeichnet wurde.

Innerhalb des Segments Managed Services ging IT-Outsourcing (ITO) im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 2,7 Mrd. USD zurück, wobei aufeinander folgende Abnahmen bei Finanzdienstleistungen und Energie beobachtet wurden, letztere im Rahmen einer Verlangsamung im Erdöl- und Erdgassektor. Business Process Outsourcing (BPO) schnellte um 84 Prozent auf 971 Mio. USD in die Höhe, insbesondere aufgrund einer starken Nachfrage in allen Branchen und eines Mega-Deals im Medien- und Kommunikationssektor. Branchenspezifische BPO-Lösungen in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Versorgung machten mehr als 30 Prozent des ACV-Wachstums in diesem Quartal aus.

Im ersten Quartal wurde eine Rekordzahl von 256 Managed-Services-Verträgen abgeschlossen, was einem 15-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr und einem 25-prozentigen Zuwachs gegenüber dem vierten Quartal entspricht. Neuabschlüsse dominierten mit 176 derartigen Vereinbarungen in dem Quartal im Wert von 2,3 Mrd. USD. Zudem war es das sechste Quartal in Folge, in dem der ACV-Wert neuer Verträge die 2-Milliarden-USD-Schwelle überschritt. Eine derartige Reihe ist in den vergangenen 10 Jahren nicht aufgetreten. Der Trend zu kleineren Verträgen setzte sich indessen fort: eine Rekordzahl von 151 Vereinbarungen lag zwischen 5 und 10 Mio. USD, das niedrigste Band, das vom ISG Index gemessen wird.

Nach geografischen Gesichtspunkten betrachtet, setzte der britische Markt seine starke Erholung nach Brexit fort, und das Vertragsvolumen für Managed Services übertraf im zweiten Quartal in Folge und in drei der letzten vier Quartale 1 Mrd. USD. Das Vertragsvolumen belief sich im ersten Quartal auf 1,1 Mrd. USD, ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die nordischen Länder (plus 26 Prozent) und Südeuropa (plus 93 Prozent) trugen ebenfalls zum Wachstum in der Region bei.

Die DACH-Region und Frankreich setzten ihre im zweiten Quartal 2021 begonnene Erholung fort, obwohl beide Märkte hinter einem starken ersten Quartal im vergangenen Jahr zurückblieben. In der DACH-Region lag das Vertragsvolumen des ersten Quartals mit 823 Mio. USD gegenüber dem vierten Quartal um 33 höher, während es in Frankreich mit 502 Mio. USD zwar leicht hinter dem Wert des vorigen Quartals zurückblieb, jedoch zum vierten Mal in den letzten fünf Quartalen die Schwelle von 500 Mio. USD überschritt.

Globale Prognose für 2022

Nach Einschätzung von ISG sollte der globale Markt für cloud-basierte Dienste (IaaS und SaaS) in diesem Jahr um 22 Prozent wachsen, was über der im vorigen Quartal erstellten Prognose von 20 Prozent liegt. Der globale Markt für Managed Services wird voraussichtlich um 5,1 Prozent wachsen, unverändert von der Prognose des vorigen Quartals.

Über den ISG Index™

Der ISG Index™ gilt als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Seit 78 aufeinanderfolgenden Quartalen liefert er Finanzanalysten, Einkäufern in Unternehmen, Software- und Serviceanbietern, Anwaltskanzleien, Universitäten und Medien aktuelle, detaillierte Branchendaten und Trends. Im Jahr 2016 wurde der ISG Index um den wachstumsstarken As-a-Service-Markt erweitert, um dem signifikanten Einfluss von cloud-basierten Services auf den digitalen Wandel der Wirtschaft Rechnung zu tragen. ISG liefert in seinen vierteljährlichen ISG-Index-Präsentationen zudem laufende Analysen über die Automatisierung und andere digitale Technologien.

Weitere Informationen über den ISG Index finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud- und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risiko-Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Strategie- und Betriebsdesign, Veränderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet, hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut/USA) und beschäftigt über 1.300 digitalaffine Fachleute in mehr als 20 Ländern. Das globale Team von ISG ist bekannt für innovatives Denken, Markteinfluss, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analysekompetenzen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005316/de/