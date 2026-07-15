EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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15.07.2026 17:59:00

Europäisches Know-how bleibt in Europa: EssilorLuxottica übernimmt Lynx

Das Pariser VR-Start-up Lynx gehört jetzt EssilorLuxottica. Was könnte der weltgrößte Brillenkonzern und Metas Smart-Glasses-Partner mit dem Know-how vorhaben?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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