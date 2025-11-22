22.11.2025 18:41:38

Europäer lehnen Teile des US-Plans für Ukraine-Krieg ab

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Deutschland und andere führende Unterstützer der Ukraine lehnen den US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in der derzeitigen Form ab. Zwar stelle der aktuelle Entwurf eine Grundlage dar, jedoch müsse weiter an dem Plan gearbeitet werden, heißt es in einer nach einem Krisentreffen am Rande des G20-Gipfels veröffentlichten Erklärung./aha/DP/zb

