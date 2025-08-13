13.08.2025 05:49:38

Europäer suchen gemeinsame Linie mit Trump zur Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen von Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska suchen Kanzler Friedrich Merz und andere Europäer eine gemeinsame Linie mit dem US-Präsidenten. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen am Mittwoch auf Initiative von Merz zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einer Videokonferenz mit Trump und seinem Vizepräsidenten JD Vance sprechen.

Vor dem Gespräch mit Trump wollen die Europäer in einer Schalte zusammen mit EU und Nato sowie Selenskyj unter sich beraten. Im Anschluss an die Beratungen mit dem US-Präsidenten wollen die Europäer unter sich über die Ergebnisse sprechen.

Europäer fürchten, dass sie übergangen werden

Die Europäer befürchten, dass Trump und Putin am Freitag im US-Bundesstaat Alaska von Kiew abgelehnte Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland festzurren könnten. Trump stellt das geplante Treffen als Versuch dar, einem Ende der seit rund dreieinhalb Jahre andauernden Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.

Die Bundesregierung hatte erklärt, bei den Gesprächen solle es um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Moskau zu erzeugen. Darüber hinaus solle über die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Territorialansprüchen und Sicherheiten gesprochen werden.

EU und Nato in Gespräche einbezogen

An den Beratungen vor dem Gespräch mit Trump sollen neben Merz die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj teilnehmen./bk/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: Dow schließt stärker -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX letztlich etwas leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt pendelte am Dienstag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen unbeständig. Die US-Börsen notierten in Grün. Die asiatische Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen