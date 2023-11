Europäische Rakete Ariane 6 durchläuft langen Heißlauftest

KOUROU (dpa-AFX) - Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 hat einen weiteren Schritt hin zu ihrem Erstflug absolviert. Ein achtminütiger Heißlauftest der Hauptstufe wurde am Donnerstagabend am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abgeschlossen, wie die europäische Raumfahrtagentur Esa mitteilte. Bei dem Probelauf für den Start wurde das Vulcain-2.1-Triebwerk gezündet, es verbrannte etwa 150 Tonnen Treibstoff. Die zwei Booster der Rakete wurden aber nicht gezündet, so dass die Rakete am Boden blieb.

Die Ariane 6 ist das Nachfolgermodell der Ariane 5, die ab 1996 im Einsatz war. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Europas Raumfahrt soll sie wettbewerbsfähiger machen.

Ursprünglich hatte die Ariane 6 bereits 2020 ins All starten sollen. Dies wurde mehrfach verschoben. Zuletzt visierte die Esa einen Erstflug im kommenden Jahr an. Esa-Chef Josef Aschbacher hatte in Aussicht gestellt, ein konkreteres Startfenster nach dem achtminütigen Heißlauftest bekannt zu geben.

Europas Raumfahrt durchlebt derzeit eine Krise bei den Trägerraketen. Die letzte Ariane 5 hob Anfang Juli in den Weltraum ab. Seitdem hat die Esa keine eigenen Mittel mehr, um große Satelliten ins All zu bringen. Probleme gibt es darüber hinaus auch bei den leichteren Satelliten: Nach dem Fehlstart der Vega C bei ihrem ersten kommerziellen Flug im vergangenen Dezember bleibt auch diese Rakete vorerst am Boden - voraussichtlich bis zum vierten Quartal des kommenden Jahres./rbo/DP/zb