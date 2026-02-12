12.02.2026 14:57:38

Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen EU-Kommission

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte./tre/DP/mis

Es ist ein Fehler aufgetreten!

