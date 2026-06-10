10.06.2026 15:43:39

Europäischer Erfinderpreis für deutschen Elektroingenieur

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der in Bayern lehrende Elektroingenieur Rainer Marquardt ist mit dem Europäischen Erfinderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der von ihm entwickelte Modulare Mehrpunkt-Converter (MMC) gilt als Durchbruch auf dem Gebiet der Leistungselektronik, wie das Europäische Patentamt mitteilte.

Modularer Konverter

Seit 1999 forscht Marquardt an der Universität der Bundeswehr München. Konverter können Stromart, Spannung oder Leistung umwandeln. Im Vergleich zu klassischen Umrichtern sind die von Marquardt entwickelten MMC laut EPA modular aufgebaut und können unter anderem sehr viel höhere Stromleistungen verarbeiten als frühere Modelle. Zudem sind sie technisch einfach gehalten.

Verleihung im Juli

Marquardt hatte 2001 das erste Patent für den MMC angemeldet. Der Europäische Erfinderpreis wird jedes Jahr in mehreren Kategorien verliehen. Der Festakt findet am 2. Juli in Berlin statt./flo/DP/stw

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