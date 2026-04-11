Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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11.04.2026 16:32:38
Europäischer Flughafenverband warnt vor Kerosin-Knappheit
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich infolge der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise um ausreichend Kerosin. Wenn der Transit durch die Straße von Hormus nicht innerhalb der nächsten drei Wochen "in nennenswertem und stabilem Umfang" wieder aufgenommen werde, gehe man derzeit davon aus, dass eine Knappheit von Flugtreibstoff in der EU Realität werden dürfte, schreibt Generaldirektor Olivier Jankovec in einem Brief an die Europäische Kommission. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatten andere Medien berichtet.
Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die EU die Verfügbarkeit und eine stabile Versorgung mit Flugtreibstoff priorisiere, fordert er weiter. Denn eine Kerosinknappheit würde die Luftverkehrsanbindung unvermeidlich einschränken und damit der europäischen Wirtschaft erheblich schaden, so Jankovec. "Die Tatsache, dass wir in die Hauptsaison des Sommers eintreten - in der der Luftverkehr das gesamte Tourismusökosystem ermöglicht, von dem viele Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten abhängig sind - verstärkt diese Bedenken zusätzlich."
Jankovec fordert weiterhin eine EU-weite Übersicht und Überwachung der Kommission dazu, wie viel Kerosin aktuell verfügbar ist und wie viel in Zukunft verfügbar sein wird - im Vergleich zum Bedarf. Eine solche Übersicht gebe es bislang nicht. Darüber hinaus bittet er die Brüsseler Behörde unter anderem um Prüfung von gemeinsamen Kerosin-Käufen und einer vorübergehenden Aufhebung von Beschränkungen und regulatorischen Vorgaben, die die Einfuhr von Flugtreibstoff einschränkten.
Nach einem Treffen der EU-Expertengruppe für Öl am Mittwoch hatte es geheißen, dass für die Versorgungssicherheit der Europäischen Union derzeit kein Risiko bestehe und auch für April nicht erwartet werde./rdz/DP/zb
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