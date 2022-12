Europäischer Gaspreis gibt weiter nach

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der europäische Gaspreis bleibt auch zum Jahresende unter Druck. Am Freitag fiel der Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas bis auf 71,60 Euro je Megawattstunde. Zu Handelsbeginn hatte er noch über 80 Euro notiert. So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Februar, vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine.

Anfang Dezember hatte der Terminkontrakt TTF noch kurzzeitig über 150 Euro je Megawattstunde notiert. Das Rekordhoch war im Sommer bei 345 Euro je Megawattstunde erreicht worden. Damals hatte ein Lieferstopp von Erdgas aus Russland einen rasanten Höhenflug beim Preis ausgelöst.

Als wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis gelten milde Temperaturen, die den Verbrauch an Erdgas dämpfen. Zuletzt waren die Temperaturen deutlich höher als Mitte des Monats, als in weiten Teilen Deutschlands Dauerfrost herrschte. So werden für den Jahreswechsel dort regional Temperaturen von bis zu 20 Grad vorhergesagt. Außerdem wurde zuletzt deutlich mehr Energie aus Windkraft gewonnen, was den Verbrauch von Gas zur Stromerzeugung verringert.

Dank des aktuell günstigen Wetters wird in Deutschland wieder Erdgas eingespeichert. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am Mittwoch 219,2 Terawattstunden, was 89,07 Prozent der maximalen Menge entspricht.

Trotz der jüngsten Entspannung liegt der Preis für europäisches Erdgas immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Mitte 2021 lagen die Notierungen des Terminkontrakts TTF noch bei rund 20 Euro./jsl/he