Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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04.11.2026 05:49:40

Europaparlament-Abgeordnete stimmen über Lockerung beim Verbrenner-Aus ab

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus nimmt am Mittwochnachmittag in Brüssel voraussichtlich eine weitere Hürde. Dann stimmt der Umweltausschuss des Europaparlaments über einen Vorschlag ab, der es der Autoindustrie auch nach 2035 ermöglichen würde, neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge zu verkaufen, ohne dass Strafzahlungen drohen. Da sich Abgeordnete mehrerer Fraktionen auf einen gemeinsamen Text verständigt haben, gilt eine Annahme als wahrscheinlich.

Bislang ist vorgesehen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos in der Europäischen Union zugelassen werden dürfen. Hintergrund ist das Ziel der EU, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden, also nur noch so viel CO2 auszustoßen, wie auch wieder gebunden werden kann.

Die Abstimmung im Umweltausschuss bereitet die Entscheidung des gesamten Parlaments vor, die voraussichtlich Mitte Dezember gefasst wird. Parallel erarbeiten die 27 EU-Mitgliedstaaten derzeit ihre gemeinsame Position. Ohne eine Einigung des Parlaments und des Rats kann keine Änderung in Kraft treten./wea/DP/zb

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Stellantis 4,24 2,87% Stellantis
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Volkswagen (VW) AG Vz. 73,22 3,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

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