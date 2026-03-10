10.03.2026 15:15:39

Europaparlament gibt grünes Licht für Fachkräfte-Jobportal

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat den Weg für eine Online-Jobbörse für Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern freigemacht. Eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg stimmte für den sogenannten EU-Talentpool. Die Plattform soll es Firmen erleichtern, passende Arbeitskräfte zu finden. Damit soll dem Fachkräftemangel begegnet werden. Im vergangenen Jahr hatten sich Unterhändler des Parlaments und der EU-Mitgliedsstaaten auf den Vorschlag geeinigt.

Offene Stellen von Arbeitgebern mit Sitz in der EU sollen über den Talentpool mit den Profilen von Arbeitssuchenden aus Nicht-EU-Ländern zusammenkommen. Migration sei nicht nur eine Herausforderung, sondern könne auch Teil einer Lösung sein, sagte die Abgeordnete der liberalen Renew-Fraktion und Berichterstatterin, Abir Al-Sahlani, vor der Abstimmung im Plenum.

Mitgliedsstaaten sollen freiwillig entscheiden dürfen, ob sie am Talentpool teilnehmen. Für Arbeitssuchende sowie Arbeitgeber soll der Prozess kostenfrei sein, wie das Parlament mitteilte.

Keine Beantragung von Visa über Portal möglich

Aufenthaltsrechtliche Fragen wie Visa-Anträge können Bewerberinnen und Bewerber nicht direkt über die Plattform klären. Wegen solcher Belange müssen sie die jeweiligen nationalen Prozesse durchlaufen.

Formell müssen noch die EU-Staaten ihre Zustimmung zu den Plänen erteilen. Anschließend soll die Plattform so schnell wie möglich entwickelt und in Betrieb genommen werden, wie die EU-Kommission mitgeteilt hatte. Ein genauer Zeitpunkt wurde noch nicht bekanntgegeben./vni/DP/nas

