21.01.2026 13:00:38
Europaparlament stimmt für EuGH-Prüfung von Mercosur-Deal
STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat beschlossen, das EU-Freihandelsabkommen mit Ländern des südamerikanischen Mercosur-Staatenbunds vom Gerichtshof der Europäischen Union überprüfen zu lassen. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg für einen entsprechenden Antrag./vni/DP/jha
