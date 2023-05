Europas Aktienmärkte fester - Türkische Börse unter Druck

Frankfurt (Reuters) - Angesichts der Unsicherheiten rund um die türkische Präsidentschaftswahl und den Streit über die Anhebung der US-Schuldengrenze sind Europas Anleger auch zum Start in die neue Woche vorsichtig geblieben.

Dax und EuroStoxx50 schoben sich am Montag bis zum Mittag jeweils um 0,2 Prozent auf 15.939 beziehungsweise 4327 Punkte vor. Das überraschend starke Abschneiden des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan in der ersten Wahlrunde schickte unterdessen die Börse in Istanbul auf Talfahrt und belastete vor allem türkische Bank-Aktien. Umfragen vor der Wahl hatten Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu vorne gesehen.

Erdogan liegt nach Auszählung fast aller Stimmen knapp vor seinem Herausforderer Kilicdaroglu. Keiner der beiden Kandidaten konnte jedoch die absolute Mehrheit im ersten Durchgang hinter sich versammeln, so dass es in zwei Wochen zur Stichwahl kommt. "Das ist eine größere Enttäuschung für Investoren, die auf einen Sieg des Oppositionskandidaten Kilicdaroglu und eine Rückkehr zu der von ihm versprochenen orthodoxen Wirtschaftspolitik gehofft hatten", sagte Hasnain Malik, Analyst beim Analysehaus Tellimer. Bei der Parlamentswahl liegt Erdogans AK-Partei deutlich vor dem Oppositionsbündnis. Selbst wenn sich Kilicdaroglu im zweiten Wahlgang durchsetzt, hätte er damit nicht die Mehrheit im Parlament.

STICHWAHL SETZT TÜRKISCHEN BANKEN ZU

Nach einem Kurseinbruch von bis zu 6,7 Prozent und einer zeitweiligen Unterbrechung des Handels grenzte der türkische Leitindex die Verluste im Handelsverlauf auf 2,5 Prozent ein. Dagegen blieben Banken-Titel in der Türkei unter Druck; der Branchenindex rauschte um rund neun Prozent nach unten.

Die Aussicht auf eine Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei zog auch die Titel der spanischen Bank BBVA nach unten. Das Geldhaus büßte in Madrid knapp fünf Prozent ein und war damit die größte Belastung für den spanischen Blue-Chip-Index. Grund für den Rückgang seien die "knappen Wahlen" in der Türkei, sagte ein Händler. BBVA hat einen Anteil von 86 Prozent an der türkischen Garanti Bank, die in Istanbul um zehn Prozent einbrach.

GOLD GLÄNZT - ANLEIHEN BLEIBEN LIEGEN

Die allgemeine Unsicherheit ließ Anleger zu Gold greifen. Der Preis für das Edelmetall zog um bis zu 0,5 Prozent auf 2021 Dollar pro Feinunze an. Um einen Zahlungsausfall der USA zu vermeiden, will sich US-Präsident Joe Biden am Dienstag mit führenden Vertretern des Kongresses zu Gesprächen über die Anhebung der Schuldenobergrenze treffen.

Dagegen trennten sich Investoren von Anleihen. Im Gegenzug zog die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um vier Basispunkte auf 2,307 Prozent. Anziehende Inflationserwartungen ließen Anleger auf weitere Zinserhöhungen wetten.

Die Zentralbanken seien über die Auswirkungen der Inflation wie etwa höhere Lohnforderungen besorgt, sagte Jens Peter Sørensen, Chefanalyst der Danske Bank. "Die Daten zu den Inflationserwartungen in den USA vom Freitag waren ziemlich hoch." Die Europäische Zentralbank (EZB) werde die Zinsen womöglich länger erhöhen müssen als ursprünglich angenommen, um den Inflationsdruck zu dämpfen, hatte zudem Ratsmitglied Peter Kazimir am Sonntag geäußert.

LICHT UND SCHATTEN BEI SIEMENS ENERGY

Bei den Einzelwerten arbeitete sich Siemens Energy nach anfänglichen Verlusten mit einem Kursplus von bis zu vier Prozent an die Spitze des Dax vor. Der Energietechnik-Konzern habe im zweiten Geschäftsquartal besser als erwartete Ergebnisse geliefert mit einer starken Leistung im Gasgeschäft, sagte ein Händler. "Dennoch musste das Unternehmen aufgrund der anhaltenden Herausforderungen bei Gamesa vorsichtiger werden." Der Konzern erwartet die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten im Geschäftsjahr 2023 wegen der schwachen Entwicklung bei der spanischen Tochter nun am unteren Ende der Prognosespanne von ein bis drei Prozent.

Nach überraschend starken Zahlen griffen Anleger bei AXA zu. Die Titel des Versicherungskonzerns stiegen in Paris um bis zu 3,2 Prozent und gehören damit zu den größten Gewinnern. Analysten verwiesen auf positive Überraschungen bei der Solvenzquote.

