Europas Anleger tasten sich zurück - Rohstoffpreise schwanken

Frankfurt (Reuters) - Europas Aktienanleger lecken nach dem desaströsen Wochenstart ihre Wunden.

"Die Börsen scheinen eine gewisse Hoffnung auf einen positiven Verlauf der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei zu haben", fasste NordLB-Aktienstratege Tobias Basse zusammen. Der Dax machte am Dienstagvormittag eine Kehrtwende ins Plus und zog um 1,2 Prozent auf 12.987 Punkte an. Der EuroStoxx50 gewann 1,6 Prozent auf 3566 Punkte. In der Ukraine gab es einen neuen Anlauf für humanitäre Fluchtkorridore aus umkämpften Städten. Russland verkündete der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Dienstagmorgen eine Feuerpause. "Das hilft dem Markt gerade nach oben", sagte ein Händler.

Die Preise an den Rohstoffmärkten unterbrachen ihre steile Aufwärtsjagd, blieben aber auf hohen Niveaus und schwankten teils stark. "Die Nachricht über eine mögliche Verringerung von russischen Energielieferungen nach Europa und Nordamerika hängt weiter wie ein Damoklesschwert über den Börsen", sagte Basse. Russland könnte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak zufolge indes die Erdgasversorgung über die bestehende Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland kappen. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet indes nicht damit und sprach sich gegen einen europäischen Importstopp für russisches Öl aus.

Die Ölsorte Brent aus der Nordsee notierte 2,7 Prozent höher bei 126,50 Dollar je Barrel. Am Montag hatte sie ein 13-1/2-Jahres-Hoch von 139,13 Dollar je Barrel markiert und war anschließend auf Berg- und Talfahrt gegangen. "Wenn der Krieg nicht aufhört, können die Preise für Brent auf 156 bis 185 Dollar pro Barrel steigen", sagte Rohstoffexperte Ajay Kedia von Kedia Commodities. Der europäische Erdgas-Future zog um rund zehn Prozent an, notierte mit 225 Euro aber wieder deutlich unter seinem Rekordhoch von 335 Euro je Megawattstunde.

STARKE SCHWANKUNGEN VORAUS

Anleger befürchten, dass die stark steigenden steigende Preise für Öl und andere Rohstoffe die Unternehmensgewinne beeinträchtigen und das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Dementsprechend dürfte es an den Börsen weiter ungemütlich bleiben. Der Dax hat mittlerweile seit seinen Höchstständen Anfang des Jahres mehr als 20 Prozent verloren und damit offiziell den "Bärenmarkt" betreten. "Die Suche nach wichtigen Unterstützungslinien wird immer schwieriger", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Größere Schwankungen gab es am Dienstag auch bei den Metallpreisen, die am Montag teilweise auf Rekordhochs gesprungen waren. Das für Autokatalysatoren verwendete Palladium, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, lag kurzzeitig im Minus und notierte anschließend zwei Prozent höher auf 3060 Dollar je Feinunze. Aluminium, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, verbilligte sich um 3,5 Prozent auf 3610 Dollar je Tonne. Der Preis für zur Stahl-Herstellung benötigte Nickel stieg um mehr als das Doppelte auf ein Rekordhoch von 101.365 Dollar je Tonne. Anleger suchten erneut Zuflucht im "sicheren Hafen" Gold. Das Edelmetall war mit 2020,80 Dollar je Feinunze so teuer wie zuletzt im August 2020.

Angesichts steigender Inflationserwartungen zogen sich die Anleger aus Staatsanleihen zurück. Im Zuge dessen stieg die Rendite der zehnjährigen Bundespapiere um mehr als zehn Basispunkte auf 0,097 Prozent.

FINANZWERTE AUF ERHOLUNGSKURSE

Investoren wagten sich vorsichtig in Finanztitel zurück, die wegen der verhängten Sanktionen gegen russische Banken stark gesunken waren. Der europäische Bankenindex stieg um mehr als drei Prozent und radierte seine Verluste von Montag damit wieder aus. Die Aktien der Deutschen Bank zogen um rund vier Prozent an, Commerzbank-Titel gewannen 5,4 Prozent. In Wien stiegen die Papiere der wegen ihres Osteuropa-Engagements besonders gebeutelten Raiffeisen Bank um knapp zehn Prozent.

Aktien von Uniper gingen auf Berg- und Talfahrt und drehten mehr als neun Prozent ins Plus. Damit steuerten sie auf ihren besten Börsentag überhaupt zu. Der Energiekonzern stoppt Investitionen in Russland und wird Darlehen an die Nord Stream 2 AG in dreistelliger Millionenhöhe abschreiben.