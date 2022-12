Europas Anleger verdauen Corona-Öffnungsfahrplan in China

Frankfurt (Reuters) - Kurz vor dem Jahreswechsel sind die Anleger in Europa nur mit angezogener Handbremse unterwegs.

Der Leitindex Dax und der EuroStoxx50 gaben am Mittwoch jeweils 0,3 Prozent auf 13.956 und 3823 Punkte nach. "Mit der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung von Chinas Wirtschaft und einer anschließenden schnellen Erholung einher geht die Angst vor länger höheren Zinsen, mit denen die Notenbanken diesem Aufschwung entgegenwirken müssen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. "Diese Unsicherheit dürfte die Börse mit ins neue Jahr nehmen."

Die Corona-Infektionswelle in China hatte zuvor bereits die Aktienmärkte in Fernost unter Druck gesetzt. Für das kommende Jahr erwarteten Marktteilnehmer dagegen von der Abkehr der Null-Covid-Politik in China positive Impulse. Der Wegfall vieler Restriktionen dürfte ab Ende des ersten Quartals nächsten Jahres oder zu Beginn des zweiten Quartals zu einem allmählichen Wiederanstieg des Verbrauchs führen, konstatierten die Experten von UBS Securities. Sie rechneten damit, dass die erste Infektionswelle wahrscheinlich Mitte Januar ihren Höhepunkt erreichen und nach dem Frühlingsfest abflachen wird.

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong hebt unterdessen fast alle Corona-Schutzmaßnahmen auf. Am Montag hatte China angekündigt, dass Einreisende ab dem 8. Januar nicht mehr unter Quarantäne gestellt würden. Das hatte zunächst für positive Impulse an den Aktienmärkten gesorgt. Die Anleger in Großbritannien, die erst am Mittwoch aus dem verlängerten Weihnachtswochenende zurückkamen, holten diese Kursgewinne nach. Der exportorientierte britische Index FTSE 100 lag zur Wochenmitte gegen den Trend knapp ein Prozent im Plus.

BOJ UND ÖL IM BLICK

Investoren durchforsteten zudem die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan. Den Mitschriften zufolge wurden die zunehmenden Aussichten erörtert, dass höhere Löhne das Risiko einer Rückkehr zur Deflation auslöschen könnten, wie Norihiro Fujito, Anlagestratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities mitteilte. Die Währungshüter hatten die Märkte vor einer Woche mit einer überraschenden Verschärfung ihrer Zinspolitik aufgeschreckt. Die Aussicht auf steigende Zinsen hatte die Renditen und den Yen in die Höhe getrieben.

Die Infektionswelle nach Lockerung der Corona-Restriktionen in China hinterließ unterdessen auch am Rohölmarkt ihre Spuren. Die Nordsee-Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um knapp ein Prozent auf 83,84 und 79,14 Dollar pro Barrel. "Selbst nachdem China die Covid-Beschränkungen gelockert hat, ist es für die Nachfrage schwierig, sich in kurzer Zeit zu erholen, da die Menschen aufgrund der massiven Infektionszahlen ihre Outdoor-Aktivitäten schnell einschränken", sagte Leon Li, Analyst bei CMC Markets.

Ein russisches Dekret, das Öl-Exporte aus Russland in Länder verbietet, die im Rahmen der Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs einen Preisdeckel erlassen haben, begrenzte jedoch die Verluste.

Bei den Einzelwerten gab Infineon rund ein Prozent nach. Vorstandschef Jochen Hanebeck sagte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), der Chiphersteller sei auf der Suche nach Akquisitionen und bereit, für das richtige Übernahmeziel mehrere Milliarden Euro auszugeben. Zu einzelnen Übernahmekandidaten wollte sich der Vorstandsvorsitzende laut FAZ nicht äußern.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)