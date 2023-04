Europas Börsen kommen kaum vom Fleck - Warten auf US-Bilanzen

Frankfurt (Reuters) - Börsenanleger in Europa haben sich am Montag kaum aus der Deckung gewagt.

Sie warteten auf im Wochenverlauf anstehende weitere Geschäftsberichte aus den USA. Der deutsche Leitindex Dax notierte gegen Mittag 0,2 Prozent höher bei 15.834 Punkten. Sein europäisches Pendant EuroStoxx50 rückte um 0,1 Prozent auf 4047 Zähler vor. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen knapp im Plus.

Nach robusten Zahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag hofften Investoren, dass auch die für Dienstag geplanten Finanzberichte von Goldman Sachs und der Bank of America positiv ausfallen. "Die US-Banken haben den Beginn der Berichtsaison eingeläutet. Und der Start verlief durchaus erfreulich", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Daher seien die Erwartungen und somit das Überraschungspotenzial besonders groß. "Erfüllen die Konzerne die hohen Erwartungen, könnte dies die Aktienmärkte weiter beflügeln. Vor allem die Wall Street wartet sehnlich auf kurstreibende Impulse."

Entscheidend für die Entwicklung am europäischen Aktienmarkt dürfte auch die Lage im US-Technologiesektor werden. Dort rücken am Dienstag etwa die Netflix-Zahlen sowie am Mittwoch die Berichte von IBM und Tesla in den Fokus der Anleger.

ÖL-ANLEGER IN LAUERSTELLUNG - WARTEN AUF CHINA-DATEN

Auch die Investoren am Ölmarkt blieben in Lauerstellung. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die leichte US-Sorte WTI gaben jeweils rund ein halbes Prozent nach auf 85,93 beziehungsweise 82,13 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die Anleger warteten vor allem auf für Dienstag angekündigte Konjunkturdaten aus China. Neben dem Bruttoinlandsprodukt stehen dann auch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion an, die Aufschluss über die Dynamik der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bringen dürften.

Industriemetalle wie Kupfer, Zink und Blei verloren bis zu zwei Prozent. Gerüchte über ein mögliches Verbot des Bergbaus im sogenannten Wa-Staat in Myanmar trieben dagegen den Preis für Zinn um 8,6 Prozent auf 27,000 Dollar je Tonne - den höchsten Stand seit knapp zwei Monaten. "Der Wa-Staat ist das größte Zinnbergbaugebiet des Landes, und der größte Teil der Produktion wird nach China geliefert. Das Verbot des Bergbaus wird zweifellos dazu führen, dass das ohnehin schon knappe Angebot noch knapper wird", zitierte die Zeitung "Shanghai Securities News" den Broker Xinhu Futures.

TRATON NACH VORLÄUFIGEN ZAHLEN GEFRAGT

Bei den Einzelwerten trieben starke vorläufige Quartalszahlen die Traton-Aktie an. Die Papiere des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Nutzfahrzeugherstellers gewannen 3,4 Prozent auf 20,06 Euro. Traton hatte am Freitagabend mitgeteilt, für das abgelaufene Quartal mit einem Absatz von rund 84.600 Fahrzeugen und Umsatzerlösen von rund 11,2 Milliarden Euro zu rechnen.

In Stockholm gab die Entscheidung von SAS, auf die zweite Tranche einer Notfinanzierung zu verzichten, der Aktie der kriselnden skandinavischen Fluggesellschaft Auftrieb. Die Titel schnellten um 15,6 Prozent hoch auf 0,27 Kronen. SAS werde die zweite Tranche ihres 700 Millionen Dollar schweren Kredit-Deals mit dem Finanzinvestor Apollo nicht in Anspruch nehmen, teilte die Airline mit. Grund sei die sich besser als erwartet entwickelnde Liquidität der Fluggesellschaft.

In Helsinki katapultierte die Aussicht auf eine Übernahme die Aktien des Handyspiele-Entwicklers Rovio nach oben. Die Papiere gewannen 17,8 Prozent auf 9,16 Euro - den höchsten Stand seit knapp einem Jahr. Die japanische Videospielefirma Sega Sammy hat sich bereit erklärt, ein Angebot in Höhe von 706 Millionen Euro für den finnischen Entwickler des Erfolgsspiels "Angry Birds" abzugeben.

