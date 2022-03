Europas Börsen nehmen wieder Fahrt auf

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger in Europa zeigen sich zunehmend optimistischer.

Ein sinkender Ölpreis hellt die Stimmung auf. Auch die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul sorgten für Zuversicht. Der Dax baute am Dienstag im Handelsverlauf seine Gewinne aus und kletterte um rund zwei Prozent auf 14.698 Punkte. Der EuroStoxx50 zog 2,3 Prozent auf 3978 Zähler an.

Nach dem Rückgang des Ölpreises um rund sieben Prozent zum Wochenanfang, ging es am Rohölmarkt in der Spitze erneut um 2,2 Prozent nach unten. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich bis auf 109,97 Dollar pro Barrel, machte den Abschlag im Handelsverlauf aber wieder wett. "Alles, was die Produktionskosten senkt, ist an den Börsen willkommen", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Anhaltende Nachfragesorgen wegen des Lockdowns in Shanghai belasteten den Ölpreis. "Der Verkaufsdruck wuchs aufgrund der Befürchtung, dass China an anderen Orten weitere Restriktionen verhängen könnte, um die Pandemie einzudämmen, und dass die Kraftstoffnachfrage weiter zurückgehen könnte", sagte Tsuyoshi Ueno, leitender Wirtschaftswissenschaftler beim NLI Research Institute.

RUBEL ERHOLT SICH

Positiv werteten Investoren, dass bei den Friedensgesprächen in Istanbul nach einer Reihe von Videokonferenzen erstmals wieder Unterhändler beider Seiten persönlich miteinander sprachen. Bei den Verhandlungen mit Russland stehen nach Angaben der ukrainischen Regierung internationale Sicherheitsgarantien im Mittelpunkt. Russland stellte im Anschluss an die Gespräche eine Erklärung in Aussicht. Er hoffe, dass dies binnen Stunden nach Ende der Gespräche möglich sei, sagte Unterhändler Wladimir Medinsky dem russischen Staatsfernsehen.

Vor diesem Hintergrund setzte auch der russische Rubel seine Erholung fort und kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Im Gegenzug lag der Dollar zum Rubel rund zwei Prozent tiefer bei 87,95 Rubel. Dagegen ging es an der Börse in Moskau weiter auf und ab. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehte der russische Aktienindex wieder knapp drei Prozent ins Minus. Nach einer knapp einmonatigen Pause infolge des Einmarsches russischer Soldaten in der Ukraine war der Aktienhandel unter Beschränkungen vergangene Woche wieder aufgenommen worden.

Unterdessen bediente Russland nach Angaben des russischen Finanzministeriums eine weitere Anleihe. Für die Kuponzahlung eines Eurobonds seien 102 Millionen US-Dollar angewiesen worden, teilte das Ministerium mit. Ob die Zahlung auch an ausländische Anleihen-Inhaber ging, wurde zunächst nicht bekannt. Unter den vor allem auf den Finanzsektor zielenden westlichen Sanktionen hat Russland damit drei Anleihen bedient. In den kommenden Wochen werden aber um ein Vielfaches höhere Beträge fällig. Investoren befürchten einen Zahlungsausfall Russlands.

SCHNÄPPCHENJÄGER

Rückenwind kam an Europas Börsen auch von Unternehmensseite. So setzte sich das IT-Systemhaus Cancom etwa trotz der Unsicherheiten durch die Coronapandemie und den Ukraine-Krieg hohe Ziele. Die Titel kletterten mit einem Plus von fast acht Prozent an die Spitze des MDax. Die Analysten von Jefferies nannten den Ausblick für 2022 eine "positive Überraschung".

Auch der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum puntete bei Anlegern mit seinen Zahlen und führte mit einem Kursplus von zehn Prozent den SDax an. Die Titel von Baumaschinenhersteller Wacker Neuson sprangen nach Zahlenvorlage um neun Prozent nach oben und folgten damit auf Platz zwei. Auch bei Nordex sei der Ausblick besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Anleger honorierten dies und verhalfen dem Titel zu einem Kursplus von acht Prozent.

Gekauft würden vor allem Werte, die zuvor Federn gelassen haben, sagte ein Händler. Aktien von Delivery Hero und HelloFresh habe zusätzlich eine Studie von Exane geholfen, in der der Essenslieferdienst auf "neutral" und HelloFresh auf "outperform" hochgestuft worden sei. Das regte den Kaufhunger der Anleger an und hievte Delivery Hero mit einem Kursplus von zehn Prozent an die Dax-Spitze. Der Kochbox-Versender folgte dahinter mit sechs Prozent.