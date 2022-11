Europas Börsen steigen dank China-Hoffnung - Dollar fällt

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben in der Hoffnung auf Lockerungen bei den strikten Corona-Regeln in China zum Wochenschluss kräftig bei Aktien zugegriffen.

Dax und EuroStoxx50 kletterten am Freitagnachmittag um je 2,6 Prozent auf 13.444 und 3684 Zähler. Auch an der Wall Street ging es deutlich aufwärts. Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik in der Volksrepublik im März hindeuteten, linderten die Ängste der Investoren vor einem Konjunktureinbruch im Reich der Mitte. Am Freitag gaben Äußerungen von Guang Zeng, dem ehemaligen chinesischen Chefexperten für Epidemiologie, den Hoffnungen zusätzliche Nahrung. Analysten zeigten sich allerdings skeptisch. "Das Gerücht über mögliche Experimente mit der Abkehr von der chinesischen Null-Covid-Politik ist ein ziemlich fadenscheiniger Vorwand für die Rally", sagt Robert Carnell, ING-Chefvolkswirt für den Asien-Pazifik-Raum. Zumindest bis zum Frühling seien keine großen Lockerungen zu erwarten.

Die Konjunkturhoffnungen schürten auch Spekulationen auf eine steigende Rohstoffnachfrage Chinas, was die Ölpreise nach oben trieb. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent stieg um 4,2 Prozent auf 98,53 Dollar je Barrel (159 Liter). Händler begründeten den Anstieg auch mit einer zu erwartenden Angebotsverknappung durch das geplante EU-Embargo auf russisches Öl.

DOLLAR FÄLLT NACH US-JOBDATEN

Für Bewegung am Devisenmarkt sorgten die Oktoberzahlen vom US-Arbeitsmarkt, die den Dollar abtauchen ließen. Der Dollar-Index rutschte um 1,2 Prozent auf 111.62 Punkte ab. Mit 261.000 wurden außerhalb der Landwirtschaft mehr neue Jobs geschaffen als erwartet. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg im Oktober allerdings auf 3,7 von zuvor 3,5 Prozent. "Das ist ein gemischtes Bild", sagte Jason Pride vom Vermögensverwalter Glenmede. "Ich würde argumentieren, dass die Fed nach einem zurückhaltenderen Bild suchen könnte, um zu glauben, dass sie ihre Zinserhöhungskampagne wirklich zurückfahren kann." Der robuste Arbeitsmarkt war einer der Faktoren, die es der US-Notenbank ermöglichten, die Zinssätze unablässig anzuheben.

LUXUS- UND BERGBAUWERTE GEFRAGT

Am Aktienmarkt waren vor allem der Luxusgüter- und der Bergbausektor mit ihren starken Geschäften in China gefragt. Der Index der Bergbauwerte lag mehr als sechs Prozent im Plus. Luxusgüterriesen wie LVMH, Pernod Ricard, Hermes und Richemont kletterten bis zu 6,7 Prozent. Beim Gucci-Eigner Kering sorgte zudem ein Medienbericht über fortgeschrittene Gespräche über den Kauf der Modemarke Tom Ford für Impulse. Unter den Dax-Werten stachen Adidas mit einem Plus von zehn Prozent hervor, obwohl die Ratingagentur Moody's den Ausblick für die Bonitätsnote herabsenkte.

Auch Gea stand hoch im Kurs. Die Aktien des Maschinenbauers stiegen nach ermutigenden Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose um rund sechs Prozent. Auch Vonovia legte um 3,2 Prozent zu. Der Bochumer Immobilien-Riese erzielte in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein deutliches Gewinnplus und bestätigte seine Prognose für 2022. Im SDax gewannen die Papiere von Krones rund sechs Prozent, nachdem der bayerische Getränke-Abfüllanlagenbauer einen starken Auftragseingang für die ersten neun Monaten des Jahres vorgelegt hatte.

(Bericht von Anika Ross, Zuzanna Szymanska. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)