Europas Börsen vor Fed-Protokollen im Krebsgang

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung geldpolitischer Signale der US-Notenbank haben sich Europas Anleger am Mittwoch kaum aus der Deckung getraut.

Der Dax tastete sich vorsichtig wieder an die Marke von 14.000 Punkten heran und stand am Vormittag 0,4 Prozent höher bei 13.969 Punkten. Der EuroStoxx lag 0,3 Prozent im Plus bei 3658 Zählern.

Ein trüber Ausblick des Betreibers des US-Messenger-Dienstes Snapchat hatte die zum Wochenbeginn gestartete Börsenerholung abgewürgt. "Die 14.000 bleibt für den Dax eine hart umkämpfte Marke", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann. Ein nachhaltiges Überschreiten könne die Stimmung zumindest etwas aufhellen. Doch die Stimmung sei momentan eher lethargisch, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. "Die Anleger haben sich damit arrangiert, dass es kein schnelles Kriegsende in der Ukraine geben wird. Sie haben sich auch auf eine höhere Inflation für eine längere Zeit sowie auf schnellere Zinserhöhungen eingestellt." Dennoch könnten neue Verkaufswellen an der Wall Street die Börsen jederzeit mit nach unten ziehen.

ZINSERHÖHUNG TREIBT KIWI-DOLLAR

Mit Spannung blicken Anleger auf das am Abend (MESZ) erwartete Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, wo die erste Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte seit 22 Jahren beschlossen worden war. Die Mitschrift sollte die Absicht der Fed zu schnellerem Handeln untermauern, kommentierten die Analysten der Helaba.

Eine Zinsanhebung der Notenbank in Neuseeland trieb die Landeswährung. Der sogenannte Kiwi-Dollar stieg um 0,8 Prozent und erklomm ein Drei-Wochen-Hoch von 0,65 Dollar. Die Zentralbank hob die Zinsen um 50 Basispunkte an und signalisierte weitere Schritte. Der restriktive Ton der Bank und die aggressiveren Zinserhöhungsprognosen deuteten darauf hin, dass die bisherigen Schätzungen diesbezüglich zu gemäßigt seien, sagt Ökonom Ben Udy von Capital Economics.

An den Rohstoffmärkten zogen die Ölpreise an, getrieben durch knappe Vorräte und die Aussicht auf eine steigende Benzin-Nachfrage zum Beginn der Sommerfahrsaison in den Vereinigten Staaten, dem größten Rohölverbraucher der Welt. Brent-Rohöl verteurte sich um 1,6 Prozent auf 115,15 Dollar je Fass.

ANLEGER FINDEN BONDUELLE-PLÄNE FÜR SPARTE FAMOS

Eine Prognosesenkung des Windturbinenherstellers Nordex schickte die Aktien auf Talfahrt. Die Titel rauschten um 20,3 Prozent nach unten und markierten bei 10,01 Euro den tiefsten Stand seit Ende September 2020. Nordex erwartet bei der operativen Marge nun minus 4 bis 0 Prozent nach bislang plus 1,0 bis 3,5 Prozent im laufenden Jahr. "Dass das Marktumfeld schwierig ist, ist bekannt, wenn man die kontinuierlich schlechten Nachrichten von Konkurrent Siemens Gamesa betrachtet, aber ein operativer Verlust ist ein neues Level", sagte ein Händler. Das seien "sehr enttäuschende Perspektiven" für 2022 und vielleicht sogar darüber hinaus.

Die Aussicht auf einen Teilverkauf einer Sparte half dem Kurs von Bonduelle nach oben. Die Aktien des Anbieters von Dosen-Gemüse stiegen in Paris um mehr als fünf Prozent. Die Firma führt exklusive Verhandlungen mit Fonds De Solidarite FTQ und CDPQ über die Veräußerung von 65 Prozent von Bonduelle Americas Long Life - einer Konzerneinheit, die Tiefkühl- und Dosen-Gemüse in den USA und Kanada herstellt und vertreibt.

Ein überraschend starkes Quartalsergebnis schob Elekta an. Die Titel des schwedischen Herstellers von Strahlentherapie-Geräten kletterten um mehr als fünf Prozent. Der Betriebsgewinn legte im vierten Quartal um 4,6 Prozent auf 570 Millionen schwedische Kronen zu und lag damit über den Analystenschätzungen, obwohl die Firma unter anderem mit Engpässen in den Lieferketten zu kämpfen hatte. Laut Jefferies blieb der Auftragsbestand stark, aber das Wachstum hat sich verlangsamt.