Europas Börsen wegen Nahost- und Zinssorgen weiterhin im Minus

Frankfurt (Reuters) - Sorgen um die Lage in Nahost und hohe Anleiherenditen haben die Börsen zum Wochenauftakt erneut ins Minus gedrückt.

Der deutsche Leitindex Dax baute am Montag seinen knappen Gewinn vom Morgen wieder ab und lag 0,6 Prozent tiefer bei 14.713 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, gab 0,3 Prozent auf 4014 Zähler nach. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes lagen im Minus.

"Die fundamentalen Rahmenbedingungen sowie die geopolitischen Unsicherheiten halten die Anleger von langfristigen Positionierungen am Aktienmarkt ab", sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets. Gut zwei Wochen nach Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas wachsen die Sorgen vor einer Ausweitung des Konflikts. Deeskalationsversuche blieben bislang ohne Erfolg. Von den Unsicherheiten waren die Bergbauwerte mit einem Minus von zeitweise 2,2 Prozent am stärksten betroffen.

US-ANLEIHERENDITEN ÜBER FÜNF-PROZENT-MARKE

Auf die Stimmung drückte auch der anhaltende Höhenflug bei US-Anleiherenditen angesichts der Sorgen um die weitere geldpolitischen Schritte der US-Notenbank Fed und die in dieser Woche erwartenden Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP). "Die Daten zum BIP werden wahrscheinlich ein recht robustes drittes Quartal zeigen und die Erwartung verstärken, dass die Fed die Zinsen länger restriktiv halten wird", sagte Laura Cooper, Strategin bei der Investmentgesellschaft BlackRock.

Die zehnjährigen Bonds rentierten im Gegenzug zum fallenden Kurs zeitweise mit 5,021 Prozent. Damit erreichten sie zum ersten Mal seit 16 Jahren die psychologisch wichtige Fünf-Prozent-Marke. "Höhere Anleiherenditen stellen eine attraktive Alternative zu Aktien dar", sagte Marios Hadjikyriacos, Analyst beim Broker XM. Zudem werde es wegen der hohen Renditen auch teuerer für Unternehmen, sich zu verschulden. Dies schränke den Expansionsspielraum und letztlich das Ertragswachstum ein. Davon waren vor allem die Immobilienwerte betroffen, die auf den niedrigsten Stand seit 2012 fielen.

Etwas zuversichtlicher zeigten sich dagegen die Anleger am Ölmarkt, die Versorgungsängste zunächst hinter sich ließen. Die Preise für die Nordsee-Sorte Brent und die leichte US-Sorte WTI lagen jeweils leicht im Minus bei 91,90 beziehungsweise 87,70 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die Angst, dass Iran in den Nahost-Konflikt hineingezogen werden könnte, hatte in den vergangenen zwei Wochen teilweise für kräftige Preisanstiege gesorgt. "Am Ölmarkt herrscht eine gewisse Erleichterung darüber, dass Israel die geplante Bodenoffensive im Gazastreifen verschiebt, um über die Freilassung der Geiseln zu verhandeln, wodurch sich ein Fenster für die Diplomatie öffnet", sagte Vandana Hari, Gründerin des Ölmarkt-Analysehauses Vanda Insights.

VW-GEWINNWARNUNG DRÜCKT AUTOBAUER

Bei den Einzelwerten drückte eine Gewinnwarnung die Aktien von Volkswagen und anderen deutschen Autobauern. Die Titel des Wolfsburger Riesen und seines Großaktionärs Porsche SE bröckelten zeitweise um rund drei Prozent ab. Volkswagen hatte nach Börsenschluss am Freitag angesichts der Entwicklung an den Rohstoffmärkten seine Jahresprognose heruntergeschraubt.

Gefragt war dagegen der Batteriehersteller Varta. Die im SDax gelisteten Aktien kletterten nach Aussagen des Varta-Chefs in der "Augsburger Allgemeinen" um bis zu 11,6 Prozent. Das Unternehmen habe die Belieferung eines wichtigen Kunden wieder aufgenommen, sagte Markus Hackstein am Wochenende.

In London verloren Vistry-Aktien derweil wegen einer Prognosesenkung zeitweise um bis zu 6,2 Prozent. Damit erreichten die Titel des Baukonzerns den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten und rutschten ans Ende des FTSE 250.

