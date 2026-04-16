Europas Notenbanker signalisieren Geduld trotz Inflationssorgen

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Inflation in Europa wird voraussichtlich anziehen, da der Konflikt im Nahen Osten die Energiepreise hoch hält. Die Notenbanker des Kontinents scheinen jedoch noch nicht bereit zu sein, die Leitzinsen zu erhöhen. In einer Reihe von Kommentaren am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington bekräftigten europäische Notenbanker ihre Bereitschaft, die Zinsen zu erhöhen. Dies gelte für den Fall, dass sie Zweitrundeneffekte oder Anzeichen dafür sähen, dass höhere Energierechnungen zu höheren Lohnforderungen führten und die Preise für Waren und Dienstleistungen in die Höhe trieben.

Sie machten zudem deutlich, dass es einige Zeit dauern werde, bis sich solche Anzeichen manifestierten. Dies bedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) ihre Leitzinsen am 30. April wahrscheinlich nicht anheben werden. "Wir werden nicht zögern zu handeln, falls und wenn es nötig ist, aber es gibt keine Eile", sagte der Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Galhau. "Ein Fokus auf April wäre verfrüht."

In einem Interview mit der BBC schloss sich der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, dieser Ansicht an. "Wir werden keine voreiligen Schlüsse ziehen, da es in diesem Zusammenhang viele Unsicherheiten gibt", sagte er.

In den Wochen, nachdem die USA und Israel den Iran angegriffen hatten und dieser mit der Schließung der Straße von Hormus für die Schifffahrt reagiert hatte, gingen Investoren davon aus, dass die europäischen Zentralbanken ihre Leitzinsen anheben würden. Damit solle ein Anstieg der Inflation eingedämmt werden.

Marktdruck und Rezessionssorgen

Zunächst signalisierten die Notenbanker, dass sie die Zinsen im Falle eines anhaltenden Anstiegs der Inflation erhöhen würden. Steigende Anleiherenditen, die die Erwartungen der Investoren hinsichtlich der Zinsentwicklung widerspiegeln, kommen jedoch einer Erhöhung der Zentralbankzinsen gleich. Sie führen zu höheren Zinskosten für Regierungen, Unternehmen und private Haushalte. Zudem kühlen sie bereits die Nachfrage ab und verlangsamen das Wachstum.

Europas Notenbanker befürchten nun, dass diese Bewegungen zu weit und zu schnell gegangen seien. Sie versuchen in einem schwierigen Balanceakt, die Erwartungen entsprechend zu steuern. Zu signalisieren, dass Zinserhöhungen möglich sind, ist ein Weg, um Arbeitnehmern zu versichern, dass ein sprunghafter Anstieg der Inflation nicht zugelassen wird. Dies war nach der Invasion Russlands der Ukraine Anfang 2022 der Fall. Es hilft auch, Zweitrundeneffekte zu begrenzen. Ein frühes hartes Auftreten kann bedeuten, dass die Zinsen später im Jahr nicht stark steigen müssen.

Ein übermäßiger, von den Teilnehmern an den Finanzmärkten getriebener Anstieg der Zinsen birgt jedoch die Gefahr, eine ohnehin geschwächte Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. "Der starke Anstieg der restriktiven Haltung nach Beginn des Nahostkonflikts hat angehalten, aber der allgemeine Ton hat nun begonnen, sich zu entspannen", schrieben Ökonomen der UBS in einer Research Note an Kunden.

Inflation zieht auf 2,6 Prozent an

Der durch den Konflikt getriebene Anstieg der Energiepreise hat bereits zu einem Anziehen der Inflation geführt. Die Statistikbehörde der Europäischen Union hob ihre Schätzung für die jährliche Inflationsrate der Eurozone im März von 2,5 Prozent auf 2,6 Prozent an. Dies ist ein Anstieg gegenüber 1,9 Prozent im Februar und der schnellste Preisanstieg seit Juli 2024. Dieser Anstieg war jedoch ausschließlich auf Energie zurückzuführen, während sich die Preise für Dienstleistungen abkühlten.

Für die Notenbanker nun am wichtigsten ist die Frage, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf den Sprung der Energiepreise reagieren. Wenn Arbeitnehmer stärkere Lohnerhöhungen fordern und erhalten, werden die Preise für arbeitsintensive Dienstleistungen wahrscheinlich steigen. Der Anstieg der Inflation wird dann länger andauern. Wenn Arbeitnehmer davon überzeugt sind, dass die Inflation nicht durchstarten wird, oder wenn sie sich nicht in einer ausreichend starken Verhandlungsposition befinden, um höhere Löhne durchzusetzen, werden die Auswirkungen auf die Dienstleistungspreise gedämpfter ausfallen.

Vorerst scheint es, dass Europas Notenbanker bereit sind, auf Beweise zu warten. Sie werden ihre Leitzinsen am 30. April wahrscheinlich unverändert lassen. Gleichzeitig werden sie deutlich machen, dass sie weiterhin bereit sind, die Geldpolitik zu straffen, falls Zweitrundeneffekte wahrscheinlich werden.

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April 16, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)