KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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26.06.2026 13:01:25
Europas Privatbanken droht Gewinnflaute - KI und Strategiewechsel bieten Chancen
Die nachlassende Vermögensbildung in Europa, ein massiver Generationenwechsel beim Vermögen und der rasante Aufstieg der KI üben erheblichen Druck auf die traditionellen Geschäftsmodelle des Private Banking aus. Eine Studie von McKinsey rechnet mit einem erheblichen Gewinnrisiko in den nächsten fünf Jahren. Zudem wird grosses Potenzial durch strategische Anpassungen gesehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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