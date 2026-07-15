KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.07.2026 17:34:29
Europas Techperle ASML gehört zu den absoluten Gewinnern des KI-Booms
Europas wertvollster Techkonzern, der niederländische Chipausrüster ASML schaut gut gelaunt in die Zukunft. Zu den Verlierern des KI-Booms gehört hingegen derzeit IBMWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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