NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.11.2025 23:01:57
Europe: Shares advance on Nvidia results lift; investors assess US jobs data
AI equipment makers that have benefited from the technology boom gained 2.9%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25