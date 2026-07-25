SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

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25.07.2026 02:28:47

Europe: Shares gain as SAP lifts tech stocks; Middle East on watch

[BENGALURU] European shares rose on Friday (Jul 24) after registering their steepest one-day loss in two weeks in the previous session, as...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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