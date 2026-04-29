TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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29.04.2026 07:30:59
Europe: TotalEnergies finalizes the acquisition of 50% of a portfolio of flexible power generation assets from EPH
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