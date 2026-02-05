TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
05.02.2026 09:15:28
Europe: TotalEnergies to Supply Renewable Electricity to Airbus in Germany and the United Kingdom
Download the Press ReleaseParis, February 5, 2026 – TotalEnergies and Airbus, a leading aircraft manufacturer, have signed two clean firm power contracts to supply 3.3 TWh to all major Airbus sites located in Germany and the United Kingdom.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Total SA ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.3333 ADRs
|36 740,00
|-1,50%
|TOTAL S.A. (Spons. ADRS)
|56,00
|-0,88%
|TotalEnergies
|62,40
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.