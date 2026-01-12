|
12.01.2026 13:31:19
Europe and China Take Step to Resolve Dispute on Electric Vehicles
The European Commission allowed carmakers to volunteer limits on their imports from China instead of paying tariffs, an arrangement that could help Volkswagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX fester -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt steckt im Montagshandel kleine Verluste ein, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.