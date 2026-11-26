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26.11.2026 17:29:51
Europe Assembles a New Team to Steer Its Economy
The early exit of Christine Lagarde as president of the European Central Bank, and two looming vacancies on the board, will make way for new leadership at the institution.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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