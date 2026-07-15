Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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15.07.2026 06:00:22

Europe faces fight over a push to direct carbon levy to green industry

Brussels risks a row with member states over how emissions trading scheme revenues are spentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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