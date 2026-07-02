Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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02.07.2026 21:03:16
Europe Had 3,167 Crypto Firms, Now It Has 244: What The MiCA Deadline Means For Coinbase, Robinhood And Circle
This article Europe Had 3,167 Crypto Firms, Now It Has 244: What The MiCA Deadline Means For Coinbase, Robinhood And Circle originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Coinbase
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02.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
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|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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02.07.26
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01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
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01.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
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01.07.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coinbase von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)