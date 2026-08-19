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19.08.2026 11:02:53
Europe Hurries to Fund More Cutting-Edge Businesses to Compete with China and U.S.
European governments, facing a nearly $1 trillion gap in investment funding, are casting a wide net to back start-ups developing pioneering technologies.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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