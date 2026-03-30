Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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30.03.2026 20:58:57
Europe in Review: Aluminum Prices Climb, EU Confidence Falls, Inflation Up on Mideast War
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