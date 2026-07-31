Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
|
31.07.2026 11:02:35
Europe Is Caught Between Low Gas Reserves and Rising Prices From Iran War
Across Europe, reserves of natural gas for use in the winter months are lagging, meaning continued higher prices for households and businesses.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!