Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
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20.04.2026 13:03:20
Europe looks to secure shipping in Strait of Hormuz
A coalition of nonbelligerent states led by France and the UK has said it is ready to lead an international mission to restore navigation in the Strait of Hormuz. But that won't be deployed before the Iran war is over.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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