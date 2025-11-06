AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
06.11.2025 08:50:16
Europe risks ‘health sovereignty’ by underpaying for drugs, says AstraZeneca
Strong performance in pharma company’s cancer treatments boosts salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP/Astrazeneca: Starkes Quartal und gute Aussichten für 2026 - Aktie hoch (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
|61 025,00
|-1,09%
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|72,50
|0,69%
|AstraZeneca PLC
|145,10
|0,52%