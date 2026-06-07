ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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07.06.2026 06:00:11

Europe risks ‘mass unemployment’ without reform, warns ABB boss

Morten Wierod calls for urgent deregulation as energy shock from Iran war dents EU competitivenessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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