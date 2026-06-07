ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
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07.06.2026 06:00:11
Europe risks ‘mass unemployment’ without reform, warns ABB boss
Morten Wierod calls for urgent deregulation as energy shock from Iran war dents EU competitivenessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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