13.07.2026 11:34:58

Europe Takes Step Toward Possible Social Media Ban for Children

After the release of a new report, the European Commission is considering changing the rules across the 27-nation bloc.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX leichter -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex moderat zulegt. In Asien dominierten am Montag die Bären.
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