Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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13.07.2026 21:35:49
Europe to Curb Children's Social Media Use With 'Phased' Age-Based Access
Instead of an outright ban, EU President Ursula von der Leyen is suggesting social media start dates that will allow kids gradual access to platforms.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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