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People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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30.07.2026 03:03:20

Europe wildfires: Spain lets people return, France faces extreme heat

Spain lifted evacuations for Avila province, a day after doing so in parts of the Madrid area. To the north in France, temperatures rose again, with extreme heat warnings in much of the country, including Gironde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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