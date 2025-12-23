Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.12.2025 22:48:54
European shares close at fresh record high as Novo Nordisk drives healthcare boost
EUROPEAN shares closed at a new peak on Tuesday, powered by gains in the healthcare sector, after heavyweight Novo Nordisk clinched US approval...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!