Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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28.04.2026 23:57:00

European shares hit near three-week low on Middle East impasse, mixed earnings

EUROPEAN shares ended near a three-week low on Tuesday as mixed corporate earnings, uncertainty over the Middle East conflict, and caution ahead of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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