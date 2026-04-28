Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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28.04.2026 23:57:00
European shares hit near three-week low on Middle East impasse, mixed earnings
EUROPEAN shares ended near a three-week low on Tuesday as mixed corporate earnings, uncertainty over the Middle East conflict, and caution ahead of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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