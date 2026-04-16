Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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16.04.2026 23:54:28

European shares muted with Middle East developments, corporate results in focus

EUROPEAN shares were little changed on Thursday as markets weighed progress toward a potential resolution to the Middle East conflict, while investors assessed...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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