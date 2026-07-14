Cool Holdings Aktie
WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053
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15.07.2026 00:04:53
European shares rise as cool US inflation data curbs some rate hike fears
Traders now see only about a 10% chance of a quarter-percentage-point rate increaseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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