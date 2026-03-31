Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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01.04.2026 00:06:29
European shares snap eight-month winning streak as Middle East conflict weighs
EUROPEAN stocks ended Tuesday with their steepest monthly decline in nearly four years, underscoring the degree to which the Middle East conflict has...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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